Futuro di Ronaldo sempre più in bilico per quanto riguarda il calciomercato della Juventus: possibile super scambio con il Real Madrid

Ferita profonda che difficilmente sarà rimarginata in questa stagione quella della Juventus. La Champions League, infatti, era l’obiettivo principale, dichiarato da diversi anni, della compagine bianconera. La nuova eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto, inoltre, è stata la ciliegina sulla torta di una stagione che ha visto la ‘Vecchia Signora’ scivolare in più di un’occasione. Basti pensare alla sorprendente sconfitta in campionato contro la Fiorentina all’Allianz Stadium per 3-0. In seguito si sono aggiunte anche quelle con Inter e Napoli. Un cammino a cui la squadra non ci aveva certo abituato nell’ultima decade.

Ciò sta a significare che, molto probabilmente, il gruppo avrà bisogno di un rinnovamento in sede di calciomercato e la società sta riflettendo in questo senso al fine di non commettere gli stessi errori il prossimo anno. In particolare, potrebbe dire addio Cristiano Ronaldo, uno degli elementi peggiori della rosa nel recente periodo. Per il portoghese è possibile si apra un clamoroso scenario con un suo ex club.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Tentativo di scambio

Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo-Varane con il Real Madrid

La società ha bisogno di apportare modifiche alla rosa in vista della prossima stagione. Diversi sono i giocatori che, per un motivo o per un altro, hanno deluso le aspettative. Su tutti Cristiano Ronaldo: il portoghese era arrivato con l’obiettivo di portare la Champions alla Juventus, ma con lui la squadra è andata sempre peggio nella competizione europea. Ha regalato anche non poche prestazioni al di sotto del suo altissimo livello. Aumentano, quindi, le ipotesi di un suo addio già a fine stagione.

Del futuro del fuoriclasse, inoltre, ha parlato oggi Zidane, tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo di nuovo a Madrid? Sapete tutti cosa rappresenta per i ‘Blancos’ e l’affetto che provo nei suoi confronti. Non posso, però, dire nulla…“. Passaggio che apre chiaramente ad un ritorno del 36enne alle ‘Merengues’. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe approfittarne per tentare di proporre un clamoroso scambio con un difensore degli spagnoli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, doppio addio clamoroso | 116 milioni per il colpaccio

Si tratta di Raphael Varane, giocatore che la Juve continua a monitorare da diverso tempo e che pare sempre più lontano dal rinnovo. Entrambe le pedine sono a scadenza giugno 2022 e vengono valutate dalle rispettive società intorno ai 40 milioni di euro. Affare, quindi, alla pari che probabilmente accontenterebbe tutte le parti in causa.