La Juventus sogna il colpo Varane in sede di calciomercato: sul francese sarebbe piombato fortemente il PSG

Si prospetta un’estate caldissima per la Juventus. Dopo l’ennesima delusione in Champions League, con l’eliminazione di nuovo agli ottavi di finale, la società starebbe seriamente pensando ad importanti cambiamenti in sede di calciomercato. Uno dei reparti più in difficoltà in questa stagione per i bianconeri è stata senza dubbio la retroguardia. La difesa ha bisogno anche di uno svecchiamento, vista la presenza di vari ultratrentenni. Soprattutto quella del 36enne Chiellini, che potrebbe optare per l’ipotesi ritiro a fine anno visti i ripetuti infortuni. Agnelli e Paratici avrebbero puntato da tempo un profilo della Liga per il reparto difensivo. Ma a tal proposito arrivano notizie poco rassicuranti.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Sostituto dalla Liga: tifosi furiosi

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, occasione dal Real Madrid | Derby Inter-Milan

Calciomercato Juventus, Varane si allontana: offerta da capogiro

Il calciatore in questione è Raphael Varane, difensore in forza al Real Madrid. Il centrale andrà in scadenza a giugno 2022: i dialoghi per il prolungamento di contratto sono cominciati da tempo, ma l’intesa non è ancora stata raggiunta. Pare sempre più lontano dai ‘Blancos’, quindi, il futuro del francese.

Secondo quanto riferisce il sito ‘Donbalon.com’, la Juventus sembra si stia allontanando non poco da questo obiettivo. Il motivo è da ricondurre all’inserimento del PSG nella corsa al giocatore. I parigini sarebbero fortemente interessati all’acquisto del 27enne per potenziare il loro reparto difensivo. Avrebbero intenzione, inoltre, di proporre all’ex Lens un super contratto da 15 milioni a stagione per quattro anni più l’abitazione. Arriverebbero, poi, ad offrire alle ‘Merengues’ ben 80 milioni di euro per il cartellino. Si tratterebbe, perciò, di un’operazione all’incirca di 140 milioni totali. E per la Juve diventerebbe difficile competere con queste cifre.