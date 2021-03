La Serie A è tornata improvvisamente fucina di talenti. Diversi sono i calciatori con valutazioni molto alte che allettano anche all’estero: il Real Madrid sogna il doppio colpo

Il campionato di Serie A è ormai entrato nel vivo con l’Inter che sta conducendo davanti al Milan con 6 punti di vantaggio e scontri diretti favorevoli. Uomo simbolo dei nerazzurri è certamente Romelu Lukaku che nell’ultima analisi KPMG dei valori riguardanti i migliori calciatori al mondo risulta essere il più prezioso della Serie A. Il belga è 13esimo nella graduatoria mondiale, per una valutazione di ben 104,60 milioni di euro. Altri due calciatori estremamente onerosi e meritevoli di posizionarsi in tale classifica sono Milinkovic-Savic della Lazio e Theo Hernandez del Milan. Due giovani stelle ormai affermate che potrebbero anche cambiare aria al termine dell’attuale stagione, con buona pace delle big di Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, doppio obiettivo in Serie A: Real Madrid su Milinkovic e Theo Hernandez

Milinkovic ed Hernadez sarebbero dunque finiti prepotentemente nel mirino dei top club esteri, ed in particolare del Real Madrid di Zinedine Zidane che vorrebbe piazzare un doppio colpo da urlo in vista della prossima sessione di calciomercato. I ‘Blancos’ sono in lotta per il titolo grazie anche alla doppietta di Karim Benzema che ha riportato momentaneamente la squadra a -5 dalla vetta con una gara giocata in più.

Il Real in settimana sarà inoltre impegnato in Champions contro l’Atalanta e complessivamente proverà a lottare fino in fondo per tutti gli obiettivi ancora rimasti a disposizione. A fine stagione sarà quindi tempo di lanciare l’assalto in sede di mercato per andare a potenziare un organico da svecchiare in alcuni reparti. A sinistra l’ex Theo Hernandez fa gola per sostituire un Marcelo ormai vicino al capolinea, considerando però anche la presenza in rosa del più giovane Ferland Mendy. A centrocampo l’obiettivo principe è invece Milinkovic-Savic che offrirebbe kg, gol e centimetri alla causa. Una doppia operazione che stando ai dati di KPMG varrebbe sui 118 milioni di euro.