La Juventus rialza la testa e supera il Cagliari in terra sarda grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo

La Juventus, chiamata alla reazione, vince 3-1 alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Semplici, reduce da un ottimo momento di forma, nonostante la posizione in classifica. I bianconeri risolvono tutto nel primo tempo grazie all’uomo più criticato dopo l’eliminazione dalla Champions League: Cristiano Ronaldo si mette in proprio e ne segna tre nei primi 45 minuti indirizzando il match.

Cagliari-Juventus 1-3 | Tabellino marcatori

Nel secondo tempo non basta il gol del ‘cholito’ Simeone che riaccende le speranze del club sardo. La Juventus rialza la testa dopo la cocente eliminazione con il Porto e rimane in scia per il campionato, dopo la vittoria di oggi dell’Inter sul campo del Torino e in attesa del big match tra Milan e Napoli di questa sera.

Tabellino marcatori:

CAGLIARI-JUVENTUS 1-3:

Cristiano Ronaldo 10′. 25′ (R), 32′, Simeone 61′