In casa Juventus tiene banco la situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo: Solskjaer lo vorrebbe al Manchester United, ma sullo sfondo c’è anche il Real Madrid

L’eliminazione agli ottavi di Champions League della Juventus ha portato ad un terremoto mediatico intorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese – in scadenza nel 2022 – sogna di vincere ancora nella ‘sua’ competizione e starebbe valutando anche l’ipotesi di un addio. Il suo agente, Jorge Mendes, ha avviato alcuni contatti, ma sono due i club che realmente potrebbero tentare l’assalto.

Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo

Nelle ultime ore si è riacceso l’entusiasmo intorno ad un possibile ritorno in Premier League di Ronaldo, sempre con la maglia del Manchester United. Il portoghese – stando a quanto riferisce ‘The Mirror’ – sarebbe già stato offerto l’estate scorsa ai ‘Red Devils’ dal suo agente, ma il passaggio potrebbe concretizzarsi nella prossima sessione: “Ci sono alcuni calciatori con cui ho giocato che mi piacerebbe avere nella mia squadra“, ha detto Solskjaer, aggiungendo: “Ho giocato con Cristiano (Ronaldo), il migliore al mondo insieme a Messi negli ultimi 10-15 anni, lo porterei in squadra di sicuro“.

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta un’incognita, con il portoghese che non ha celato neanche l’amore mai sopito per il Real Madrid. I ‘Blancos’ sono in prima fila nei desideri del giocatore in caso di addio alla Juventus, ma l’undici di Zidane ha altre priorità: gli occhi degli spagnoli sono puntati su Mbappé o, eventualmente, su Haaland. Difficile immaginare un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real, ma le sirene inglese sono un avvisaglia da non prendere sotto gamba.