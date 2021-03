La Juventus può dar vita ad una rivoluzione in estate: tanti cambiamenti soprattutto in attacco, con un giocatore che ha richieste dalla Premier League. Cessione a non meno di 5o milioni

La Juventus è concentrata sulla rimonta scudetto: il club è convinto che i dieci punti di svantaggio sull’Inter – con una gara da recuperare – siano ancora un ‘gap’ colmabile, ma inevitabilmente i pensieri della società sono rivolti anche alla prossima stagione. Il calciomercato estivo servirà per mettere a punto una rosa che rischia un’autentica rivoluzione, soprattutto in attacco. Prima degli acquisti, però, c’è da pensare alle cessioni.

Calciomercato Juventus, destinazione Premier per Dybala

Tra i giocatori finiti sulla lista dei cedibili figura anche Paulo Dybala, protagonista di un campionato anonimo a causa dei ripetuti infortuni. Autore di appena due gol in 11 presenze in Serie A, l’argentino ha un contratto in scadenza nel 2022 e – per non perderlo a zero – la Juventus è pronta a privarsene in estate. L’idea iniziale era quella di un possibile scambio con il Psg che avrebbe coinvolto anche Mauro Icardi, ma questa non è l’unica soluzione.

Secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, Dybala sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Tottenham. Tuchel e Mourinho sono pronti a centrare il loro reparto offensivo sul talento della Joya, che calcherebbe i prati della Premier League per la prima volta in carriera. La Juventus – per cedere Paulo – chiede almeno 50-55 milioni, cifra considerata più che ragionevole dagli inglesi viste le qualità del giocatore e la sua età (27 anni). La sensazione è che in estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta per Paulo Dybala, con la Juventus aperta a sentire ogni offerta.