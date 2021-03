L’eliminazione della Juventus dalla Champions League ha aperto un caloroso dibattito: Sandré punta sulle scelte di mercato sbagliate da parte della dirigenza

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League agli ottavi ed in campionato ha dieci punti di ritardo – e una partita in meno – dalla vetta della classifica. Mister Andrea Pirlo è chiamato a risalire la china per salvare una stagione sino a qui amara, ma le colpe per gli obiettivi mancati non sono tutte sue. Il dibattito è aperto e – tra gli opinionisti – si discutono anche alcune scelte di mercato rivelatesi contro producenti.

Calciomercato Juventus, l’attacco di Sandré

L’attenzione è sulle fasce dove si nota un netto squilibrio: la Juventus ha diversi giocatori che possono correre sulla destra, ma a sinistra – quando manca Alex Sandro – le alternative latitano. Portavoce di questo pensiero è anche Gianni Sandré: “Se prendi Chiesa e Kulusevski, dove hai già Bernardeschi e Cuadrado, hai rinforzato una fascia“, ha detto l’allenatore a ‘Top Calcio 24’, aggiungendo: “Di contro, se dall’altro lato hai solo Alex Sandro, è sinonimo di inadeguatezza. Hai sbagliato“.

La Juventus ha palesato difficoltà a sinistra, con mister Pirlo che ha dovuto lanciare in prima squadra Frabotta ed adattare Bernardeschi in un ruolo mai provato prima in carriera. La coperta si è dimostrata troppo corta e a farne i conti sono stati gli equilibri della squadra. Scelte di mercato sbagliate a cui si proverà a porre rimedio in estate.