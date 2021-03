Il Barcellona potrebbe andare all’assalto di un importante talento della big di Serie A sul calciomercato. Il club blaugrana contestualmente potrebbe liberare una delle bandiere del club

Il Barcellona sembra all’alba di una vera e propria rivoluzione. Dopo il ritorno di Laporta alla Presidenza, molte cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi e i grandi stravolgimenti sono pronti ad attuarsi anche in sede di calciomercato. Il club blaugrana, infatti, sembra uno dei più attivi, in vista dell’estate, almeno a giudicare dai rumors dell’ultimo periodo.

E un grande cambiamento a centrocampo potrebbe avvenire, dopo molti anni alla guida della mediana blaugrana. Occhio, infatti, al futuro di Sergio Busquets. Il centrocampista spagnolo, infatti, sembra tornato a buoni livelli in questa stagione, ma pare ormai in parabola discendente nella sua carriera. Il suo ingaggio è decisamente alto e si attesta a circa 9,3 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza a giugno del 2023. Una cifra che di questi tempi, se dovesse arrivare l’addio del mediano, alleggerirebbe notevolmente il peso economico che grava sul club. Il possibile addio del mediano apre, inoltre, le porte a possibilità decisamente interessanti in ottica calciomercato. Di seguito le ultime prospettive e tutte le ultime novità a riguardo.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ok l’Inter nel finale: super Lautaro Martinez. Crolla la Roma

Calciomercato, il Barcellona dice addio a Busquets: occhio a Villar

In caso di addio di Busquets, il Barcellona non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. I blaugrana seguono, infatti, diversi nomi sul calciomercato che potrebbero dare nuova linfa alla squadra. In particolare, occhio a Gonzalo Villar. Il mediano è riuscito a esplodere quest’anno con la maglia della Roma, mettendo in luce tutta la sua eleganza e qualità tecniche superiori alla media.

Secondo quanto riporta ‘don balon’, rappresenta uno dei profili vagliati dal club spagnolo. Il gioiello classe 1998 è un prospetto centrale nel progetto della Roma, ma in caso di offerta congrua, bisogna tenere d’occhio la pista. Il Barcellona è convinto di poter acquistare il talento per 30 milioni di euro: vedremo se l’affare decollerà nel prossimo futuro.