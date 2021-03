Ronaldo e il Real Madrid di nuovo insieme. Arriva l’annuncio sul calciatore della Juventus proprio dalla capitale spagnola

Deludente l’uscita dalla Champions per la Juventus e per Cristiano Ronaldo. Il futuro del fenomeno portoghese ora sembra lontano dai colori bianconeri. In conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Atalanta, Zinedine Zidane indica quella che potrebbe essere la possibile strada per il futuro del calciatore: il ritorno con i ‘blancos’. “Voci insistenti sul ritorno di Ronaldo? Può darsi, sappiamo la persona che è e quello che ha fatto qua al Real”, ha dichiarato infatti il tecnico francese. Poi ha continuato: “Però adesso e della Juve e dobbiamo rispettarlo per lui e la Juventus. Ho fatto quello che dovevo fare con Cristiano, adesso vediamo cosa riserverà il futuro. Ho avuto la fortuna di allenarlo: è una cosa impressionante e adesso ne sta beneficiando la Juve”.