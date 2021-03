Dopo una prima parte di stagione straordinaria, il Milan di Pioli ha perso vertice e risultati: calciomercato e scelte, ecco i motivi del flop rossonero

Un tracollo casalingo, contro il Napoli, che spinge lontano forse in maniera definitiva il sogno scudetto. Con l’Inter ormai lontana 9 punti e la Juventus ad un soffio dai rossoneri, la società meneghina deve fare i conti con scelte (di calciomercato e gestione), tutt’altro che brillanti. Ecco dunque i principali motivi del tracollo in campionato del Milan di Pioli che ha collezionato solo 7 punti nelle ultime 5 gare di Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Leao bocciato | Sfida per il nuovo bomber

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo dalla Serie A | Affianca Ibrahimovic

Calciomercato, delusione Milan: i motivi del flop rossonero

Si ripartirà da Firenze per tentare di raddrizzare un campionato che, fino a qualche settimana fa, aveva visto il Milan guidare la classifica. Adesso però, complice anche un operato assai discutibile in sede di calciomercato a gennaio, la compagine rossonera ne paga le conseguenze. Da Meite che in più di un’occasione non è sembrato essere all’altezza della situazione fino all’evanescente Mandzukic, quasi mai a disposizione di Pioli. Servivano rinforzi in grado di dare fiato ad Ibrahimovic e compagni ed invece, a conti fatti, la coperta milanista è rimasta corta.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La gestione del duo Maldini-Massara nell’ambito dei rinnovi potrebbe inoltre aver creato delle tensioni, con pilastri come Donnarumma e Calhanoglu che (ancora in scadenza tra tre mesi) potrebbero salutare a zero. Resta in sospeso anche il destino di capitan Romagnoli, in scadenza nel giugno 2022 e bersagliato dalle critiche nelle ultime uscite.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, occhi puntati in Liga | 30 milioni per il centrocampista

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, che scippo al Napoli | L’idea per arrivare al big

La ciliegina sulla torta di una crescente debacle potrebbe essere stata la partecipazione (più che discussa, in un momento delicato per i rossoneri) di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Una situazione complessa quella vissuta dal ‘Diavolo’ che deve provare ad uscirne, già giovedì, nel big match contro lo United.