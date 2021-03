Calciomercato, occasione a zero | Si offre per il ritorno in Serie A

Occasione Mustafi a parametro zero per le big di Serie A. Ecco la situazione del difensore tedesco ex Sampdoria

Sono settimane caldissime in casa Milan e Juventus, sul campo ma anche in sede di calciomercato. Per i rossoneri continua a tenere banco la situazione legata ai rinnovi dei big, mentre la dirigenza bianconera, dopo l’eliminazione anticipata dalla Champions League, è già proiettata anche sulle strategie in vista della prossima stagione. A tenere banco è in primis il futuro di Cristiano Ronaldo. Ma non solo. Entrambi i club sono da sempre attenti anche ai possibili colpi a parametro zero, e un’importante occasione potrebbero arrivare dalla Germania. Si tratta di Shkodran Mustafi, ex Sampdoria e Arsenal attualmente in forza allo Schalke 04. Ecco tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Bassetti: “Obbligo di vaccinazione nel Protocollo, ecco quando riaprirei gli stadi”

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Dalla Russia alla Serie A: le ultime su Tedesco

Calciomercato Milan e Juventus, occasione Mustafi a parametro zero | Tutti i dettagli

Dopo una prima parte di stagione ai margini con la maglia dell’Arsenal, il difensore 28enne ha deciso di fare ritorno in Germania accettando la sfida Schalke 04. Il club di Gelsenkirchen, però, sta vivendo una stagione da incubo in Bundesliga ed è ormai ad un passo dalla retrocessione. La squadra tedesca ha finora ottenuto una sola vittoria in campionato, a fronte di 7 pareggi e ben 17 sconfitte. Un totale di solo 10 punti in 25 giornate che hanno ormai condannato la squadra. Con ogni probabilità, dunque, a fine stagione Mustafi, che ha firmato un contratto di sei mesi, lascerà lo Schalke.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Ronaldo al Real | Annuncio da Madrid

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Leao bocciato | Sfida per il nuovo bomber

L’esperto difensore tedesco ex Sampdoria potrebbe così rappresentare un’importante occasione a parametro zero per Juventus e soprattutto Milan, offrendosi ad entrambi i club per fare ritorno in Serie A, dove è di fatto esploso con la maglia dei blucerchiati. Al momento si tratta comunque di semplici idee e suggestioni di mercato. Staremo a vedere.