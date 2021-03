Il Milan vuole portare a casa il talento della Serie A ma c’è la concorrenza della Roma: si apre il duello

È stata sicuramente una serata amara quella appena vissuta dal Milan, che ha rimediato un brutto ko nella gara contro il Napoli a ‘San Siro’ e ora sembra dire addio in maniera definitiva alla lotta scudetto. I rossoneri infatti distano ben nove punti dall’Inter che continua a valore e consolida sempre più la sua posizione grazie agli otto successi consecutivi.

A questo punto dunque il Milan può concentrarsi sull’obiettivo prefissato all’inizio della stagione, ovvero la conquista del quarto posto per poter tornare in Champions League dopo tanti anni. Ma non è l’unico obiettivo, in quanto c’è anche l’Europa League in ballo e giovedì si disputerà il ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester United dopo l’1-1 dell’Old Trafford.

Calciomercato Milan, obiettivo Vlahovic per l’attacco: lotta con la Roma

Intanto i rossoneri continuano a lavorare sul futuro e pensano a nuove mosse di calciomercato da attuare in estate. Nel mirino della società sembrerebbe esserci l’attaccante Dusan Vlahovic, che sta impressionando con prestazioni di qualità e il suo percorso alla Fiorentina potrebbe non durare a lungo.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, i viola avrebbero proposto un nuovo ingaggio triplicando il guadagno attuale da 400.000 euro all’anno, ma potrebbe non bastare. Il Milan potrebbe tentare l’assalto in estate per assicurarsi un attaccante valido da schierare al fianco di Zlatan Ibrahimovic. Occhio però anche alla Roma, che potrebbe dire addio a Dzeko e vorrebbe provare a rimpiazzarlo proprio con Vlahovic.

L’attaccante classe 2000 sabato ha deliziato tutti con le sue qualità mettendo a segno una tripletta contro il Benevento che ha regalato i tre punti alla Fiorentina, che ora può rialzarsi dopo un periodo difficile.