La Juventus potrebbe perdere Alex Sandro per domenica col Benevento: ecco l’esito degli esami effettuati oggi

La Juventus ha giocato e vinto alla Sardegna Arena contro il Cagliari ieri alle 18:00. Tante le cose accadute durante la partita: protagonista senza dubbio è stato Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta e di un fallo su Alessio Cragno, che ha fatto discutere. Il portoghese ha superato il record di gol di Pelé nelle competizioni ufficiali, arrivando a 770 gol. Ma c’era una nota negativa nella serata di Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero in questa stagione sta facendo i conti con diversi infortuni.

Durante la partita col Cagliari, è stato sostituito Alex Sandro per un fastidio muscolare, lasciando il posto a Federico Bernardeschi. Questa mattina è arrivato l’esito degli esami a cui si è sottoposto il terzino. Sospiro di sollievo per Pirlo, visto che non sono state riscontrate lesioni. Le condizioni di Alex Sandro verranno monitorate giorno dopo giorno, per valutarne l’impiego domenica. Per la Juve si tratta di una notizia importante, visto che dovrà rinunciare anche a Cuadrado, squalificato.