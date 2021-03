Kimmich al Real Madrid potrebbe essere la chiave di svolta per la Juventus per arrivare a uno dei big del Blancos, ma servono cessioni

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Real Madrid è sempre più vicino al centrocampista del Bayern Monaco, Joshua Kimmich. In scadenza nel 2023, il tedesco potrebbe essere il pass per l’arrivo alla Juventus di un super big ‘blanco’ nel calciomercato estivo. Certo, servono cessioni, non solo per i bianconeri, ma anche per gli spagnoli, e di un certo peso.

Calciomercato Juventus, Kimmich offre l’assist a Paratici | L’intreccio per arrivare a Kroos

L’arrivo del tedesco Kimmich, centrale del Bayern Monaco vincitore di tutto quest’anno, al Real Madrid potrebbe essere l’assist perfetto per la dirigenza della Juventus, che da tempo segue un altro tedesco: Toni Kroos.

Le cifre messe sul piatto non sono da poco. Kimmich, in virtù del suo contratto in scadenza nel 2023, rivelano dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, è valutato non meno di 90 milioni di euro dai campioni di tutto bavaresi. Con un innesto del genere, anche i ‘Blancos’ dovrebbero vendere qualche pedina fondamentale per poter essere più tranquilli, sia dal punto di vista economico, ma anche per evitare che non ci si pesti i piedi.

Il tesoretto per arrivare al classe ’95 arriva direttamente dal suo compagno di nazionale. Kroos, dal 2014 al Real Madrid, e anche lui con un passato al Bayern Monaco, potrebbe lasciare dopo sette anni la capitale spagnola e arrivare direttamente alla corte di Andrea Pirlo, alla Juventus.

Ma anche per l’approdo del classe ’90 a Torino serve qualcosa di più: infatti neanche i bianconeri stanno vivendo un momento d’oro dal punto di vista economico, e per arrivare ai 50 milioni del cartellino di Kroos serve che si vendano almeno due giocatori. I sacrificabili, al momento, sono Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, valutati rispettivamente 20 e 25 milioni di euro, per un totale quindi di 45 milioni. Non tanto per coprire l’intera cifra richiesta dal club di Florentino Perez, ma tanto abbastanza da permettere alla Juventus di investire sul tedesco.