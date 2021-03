Calciomercato Juventus, Locatelli se resta Ronaldo | Cifre e dettagli

La Juventus potrebbe essere grande protagonista del calciomercato, in entrata e in uscita. Molto dipende dal futuro di Cristiano Ronaldo: di seguito i dettagli e tutte le ultime novità

Cristiano Ronaldo è sulla bocca di tutti nelle ultime settimane. L’attaccante portoghese sembra essere arrivato a un nuovo bivio della sua carriera dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Porto. Le critiche non sono cambiate nei confronti del portoghese dopo una prova insufficiente e un’eliminazione agli ottavi di finale ancora oggi cocente. A fine stagione, il bomber potrebbe anche dire addio ai bianconeri e sono diverse le ipotesi sul tavolo della Vecchia Signora. In Spagna, si parla a più riprese del Real Madrid, ma attenzione anche a Manchester United e PSG.

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, però, un’altra opportunità sul tavolo è che l’attaccante alla fine resti alla Juventus. Anzi, come riferisce il quotidiano, è attualmente l’ipotesi più accreditata, al 75% rispetto al 25% del suo addio. Entrambi i casi presentano scenari completamente diversi per il calciomercato in entrata della Juventus: facciamo il punto della situazione.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo decisivo per Locatelli

In caso di addio di Ronaldo, i bianconeri potrebbero valutare grossi nomi come Pogba a centrocampo o Icardi, Kean e Aguero in attacco. Se, invece, il portoghese alla fine dovesse rimanere, Paratici potrebbe andare su nomi dal costo un po’ più contenuto ma che comunque alimenterebbero il progetto giovane che hanno in serbo i bianconeri. In tal senso, uno dei principali nomi sul tavolo per il centrocampo è assolutamente Manuel Locatelli. Il regista sta dimostrando la sua crescita impetuosa con la maglia del Sassuolo e ha un costo sui 35 milioni di euro.

Sul calciatore, però, va tenuta in considerazione anche la presenza dell’Inter. I nerazzurri, infatti, da tempo seguono il regista, ma in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo potrebbero essere definitivamente scavalcati. Prospettive e scenari di calciomercato ancora in bilico: di certo, molto dipenderà, in entrata e in uscita, anche da CR7.