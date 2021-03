Il difensore centrale del Torino sta facendo così bene da aver attirato le attenzioni di Milan e Inter, ma su di lui c’è anche la Premier

Con due partite ancora da disputare – una contro il Sassuolo, e una contro la Lazio -, il Torino di mister Nicola è terzultimo in classifica, a due punti dalla salvezza. La retrocessione in Serie B è uno spauracchio non da poco, ma le cose potrebbero anche cambiare. Intanto però c’è qualcuno che emerge nel grigiore del capoluogo piemontese: è il difensore centrale brasiliano Bremer, a cui sono interessate sia Inter, sia Milan. Non solo: su di lui c’è anche una squadra di Premier League, che potrebbe avere la meglio per portare in Inghilterra nella prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato Inter e Milan, piace Bremer del Torino | Su di lui anche la Premier

E quindi sì, Bremer. Il difensore centrale del Torino, classe 1997, quattro gol all’attivo con i granata, è l’uomo giusto, pare, per diverse squadre.

L’Inter sta pensando a lui come sostituto di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, dal 2017 con la maglia nerazzurra, infatti piace tanto fuori dall’Italia e non è detto che rimanga ancora per molto alla corte del mister Antonio Conte. Per quanto riguarda, invece, il Milan: si sta seguendo la pista Bremer in caso di partenza del capitano Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022 e non troppo convinto di rinnovare il contratto con il club rossonero, ma anche per il ritorno al Chelsea di Tomori, il cui costo del riscatto è considerato troppo alto dalla dirigenza.

Ma sul difensore, valutato intorno ai dieci milioni di euro da Cairo and co, ci sarebbe anche una squadra di Premier League, nella fattispecie: il Liverpool. Gli uomini di mister Jurgen Klopp, dopo la vittoria del campionato che mancava da trent’anni, quest’anno non se la stanno passando benissimo. A pesare sono soprattutto gli infortuni in difesa, uno su tutti quello di Virgil van Dijk. L’innesto di Bremer, per la prossima stagione, potrebbe quindi risolvere eventuali problemi per i Reds, mettendo una pezza in un reparto martoriato dalle assenze.