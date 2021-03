Il figlio di Marcello Lippi si è espresso in merito alla possibilità di vedere il padre al Napoli. Parole anche su Matteo Politano

Davide Lippi, il figlio dell’ex CT della Nazionale che nel 2006 conquistò lo storico mondiale in Germania, Marcello Lippi, si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro del padre e sulla possibilità che ricopra un ruolo nel Napoli: “Papà direttore tecnico del Napoli? E’ un ruolo che non gli dispiacerebbe affatto, dovesse arrivare una proposta la valuteremmo. Al momento, però, non c’è stato nessun contatto con il club e non so nulla riguardo questa possibilità”.

Napoli, Davide Lippi su Politano | “Tiene molto alla Nazionale, ci spera”

Poi Davide Lippi si è soffermato anche sul suo assistito Matteo Politano, reduce dal gol decisivo che ha deciso la sfida di San Siro contro il Milan: “Matteo spera di convincere il CT Roberto Mancini con le sue prestazioni, tiene molto alla Nazionale, ogni qualvolta ci sono le convocazioni scalpita per sapere se è tra i convocati. Arrivare a gennaio e ambientarsi subito non è facile e lui sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia del Napoli. Siamo molto soddisfatti del suo contributo. Al d’ la del suo rendimento personale, per Matteo l’importante è che il club faccia bene. Il Napoli deve puntare a recuperare alcuni giocatori e puntare forte sulla qualificazione alla prossima Champions League. Gattuso credo che, nonostante le difficoltà, stia facendo un bel lavoro con la squadra”.