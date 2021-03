Gli ottavi di finale di Champions League vedono avanzare Real Madrid e Manchester City: fuori Atalanta e Borussia Moenchengladbach

Si infrange allo Stadio Alfredo Di Stefano il sogno dell’Atalanta in Champions League. Infatti la squadra di Gasperini non riesce superare il Real Madrid, già forte della vittoria per 0-1 a Bergamo grazie al gol di Mendy. Questa sera i nerazzurri sembrano meno arrembanti e il match termina 3-1.

Apre le danze dopo mezz’ora Karim Benzema, lanciato a rete da Modric che approfitta dell’errore di Sportiello. Nella ripresa i ‘Blancos’ raddoppiano con il calcio di rigore di Sergio Ramos al 60′ minuto. Prova a dare la scossa un Muriel sottotono con uno splendido gol su punizione. Dopo soli due minuti è Asensio a scrivere la parola fine sul match con il gol del 3-1. Esce a testa altissima l’Atalanta, che dice addio al sogno Champions League contro i 13 volte campioni d’Europa.

Champions League, Manchester City-Borussia Moenchengladbach 2-0: gli uomini di Guardiola la chiudono in 18 minuti

Il Manchester City passeggia contro il Borussia Moenchengladbach negli ottavi di finale di Champions League. I ‘Citizens’ arrivano alla partita di ritorno, che si disputa in Ungheria, forte dello 0-2 maturato in Germania.

A mettere in discesa il match dopo soli 12′ minuti è Kevin De Bruyne, che segna il gol dell’1-0 su assist di Mahrez. Dopo soli sei minuti, dunque al minuto 18′, è Gundogan a chiudere i conti e la qualificazione, con il gol del 2-0 su assist di Phil Foden. Per il resto della partita gli uomini di Guardiola devono sono amministrare l’ampio vantaggio, ed accedono con facilità ai quarti di finale di Champions League, restando una delle favorite per la vittoria finale.