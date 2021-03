Il Milan dovrà fare a meno di Rebic per le prossime due partite: arriva la squalifica da parte del Giudice Sportivo

La sconfitta col Napoli è stata molto dura da digerire da per il Milan, che ha visto concludere anche in dieci la partita. C’è stata infatti l’espulsione per Ante Rebic e oggi è arrivato il comunicato ufficiale sulle decisioni del Giudice Sportivo. L’attaccante croato ha rimediato per due giornate di squalifica: “per avere, al 47′ del secondo tempo, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose”. Una perdita importante per Pioli, mentre per Donnarumma è arrivata una multa da 10 mila euro. Gli altri calciatori squalificati per diffida sono Cuadrado, Bruno Peres, Di Lorenzo, Glik, Schiattarella e Ramirez.