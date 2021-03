Finisce 2 a 1 per il Bayern Monaco la gara all’Allianz Arena contro la Lazio, valevole per gli ottavi di finale di Champions League

Il cammino delle italiane in Champions League finisce stasera con la sconfitta della Lazio agli ottavi di finale contro i campioni uscenti del Bayern Monaco. Gli uomini di Simone Inzaghi, però, lottano fino alla fine e possono dirsi soddisfatti della gara all’Allianz Arena.

Bayern Monaco-Lazio 2-1, Parolo non basta | Bavaresi ai quarti

Si infrange contro il muro del Bayern Monaco l’avventura della Lazio in Champions League. Dopo tredici anni dall’ultima presenza, i biancocelesti salutano la coppa dalle grandi orecchie contro i campioni uscenti, e anche campioni del mondo, bavaresi. La gara, già compromessa all’andata a causa del 4-1 per gli uomini di Flick, non lascia pesanti strascichi nella squadra guidata da Simone Inzaghi, che è uscita a testa alta dalla competizione europea.

La partita si sblocca grazie al rigore di Robert Lewandowski, dopo il contatto in area tra Goretzka e Muriqi, oggi nell’undici titolare al posto del bomber Ciro Immobile. Reina spiazzato. Le cose non si mettono meglio, perché alla ripresa il tecnico piacentino deve fare a meno di Fares per un problema. Passano pochi minuti e deve abbandonare il campo anche l’altro esterno, Manuel Lazzari, al suo posto Marco Parolo.

Al 73esimo il Bayern raddoppia con Maxim Choupo-Moting, ma nel finale c’è ancora un po’ di Lazio: è proprio il subentrato a siglare il gol della bandiera per i capitolini all’82esimo.

Finisce quindi 2-1 per i bavaresi, ma per la Lazio questo può essere un punto di svolta per la stagione in campionato.