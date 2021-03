Emergenza sulle fasce per Simone Inzaghi: dopo Fares, esce per infortunio anche l’altro terzino Lazzari in Bayern Monaco Lazio

La sorte non sorride a Simone Inzaghi. Dopo l’uscita dal campo di Fares, che non ce l’ha fatta, il mister dei biancocelesti ha dovuto rinunciare anche all’altro esterno, Manuel Lazzari. Durante la partita contro il Bayern Monaco, la Lazio si ritrova sguarnita dei suoi titolari sulle fasce. L’azzurro ha rimediato una botta alla mano e il mignolo del veneto si è completamento girato: cambio obbligato per il mister.

Lo svantaggio di 1-0, a causa del rigore trasformato da Robert Lewandowski durante il primo tempo tra Bayern Monaco e Lazio, e poi la doppia tegola sulle fasce. Per Simone Inzaghi, questo ritorno degli ottavi di finale di Champions League, non sta andando affatto bene.

Il terzino marocchino Fares ha dovuto abbandonare il campo a inizio primo tempo: non ce l’ha fatta! Al suo posto è entrato il capitano Senad Lulic. Qualche minuto dopo, anche l’esterno destro Manuel Lazzari ha dovuto lasciare spazio a Marco Parolo per una botta al mano che gli ha completamento storto il mignolo.