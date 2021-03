Il Barcellona suona la carica per il centrocampista dell’Inter che non è disposto a sacrificare per meno di 35 milioni di euro

Nonostante sia in carica da appena dieci giorni, il presidente del Barcellona Joan Laporte è arrivato più carico che mai ed è pronto a dare una sterzata netta al progetto blaugrana. Progetto che negli ultimi anni ha lasciato più di un dubbio e che ha confermato le perplessità comuni pochi giorni fa con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg. Molti giocatori sembrano arrivati al culmine della loro carriera e il club necessita un ricambio generazionale significativo. Ecco perché il nuovo presidente si sta già attrezzando per regalare a Ronald Koeman degli innesti di assoluto valore.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ uno dei primi nomi in cima alla lista di Laporte sarebbe Christian Eriksen, trequartista danese dell’Inter. Nonostante il suo inserimento nel club guidato da Antonio Conte sia stato piuttosto difficoltoso, adesso l’ex Tottenham sembra aver ingranato la marcia giusta e la sua qualità sta permettendo all’Inter di fare quello step in più che mancava per dominare il campionato italiano. A gennaio sembrava ad un passo dall’addio, dopo appena un anno dal suo arrivo a Milano. Poi una sterzata netta lo ha reso un titolare nello scacchiere del tecnico salentino e ad oggi il suo contributo sta risultando l’arma in più.

Calciomercato Inter, il Barcellona punta Eriksen | La richiesta dei nerazzurri

Laporte potrebbe decidere di sacrificare giocatori del calibro di Coutinho e Pjanic, per lasciar posto a giocatori diversi e più funzionali al progetto. Nonostante Koeman abbia altri nomi in mente per il suo nuovo centrocampo, tra cui Wijnaldum e Brozovic, sembra che il primo candidato sia proprio Eriksen. Il giocatore danese ha un contratto con i nerazzurri fino al 2024 e in un momento in cui sembra essersi conquistato la fiducia dell’allenatore e del club, difficilmente l’Inter lo lascerà partire per meno di 35 milioni di euro.

L’Inter è in cerca di un centrocampista per alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa e proprio Wijnaldum è tra i candidati a vestire nerazzurro. Certo è che per privarsi dell’ex Tottenham, la società dovrà garantirsi un altro acquisto di valore in quel reparto. Il Barcellona intanto, dovrà anche combattere con la infinita questione legata a Leo Messi e convincerlo a continuare la sua lunga storia d’amore col club catalano. Intanto, però, la società si sta muovendo a piccoli passi verso la costruzione del nuovo Barcellona ed Eriksen potrebbe essere uno dei nuovi attori da inserire nel nuovo progetto tecnico.