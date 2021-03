La Juventus dice addio al possibile approdo di un attaccante a costo zero: il giocatore ha scelto il Barcellona per un motivo ben preciso

Le big del calcio europeo iniziano a muoversi sul mercato in attesa della finestra estiva. Le società valutano possibili occasioni a costo zero o scambi che possano facilitare i trasferimenti in una situazione di crisi economica generale. Tra loro c’è la Juventus, pronta ad intervenire per sistemare una rosa apparsa non completa in questa stagione. Tra gli obiettivi principali c’è un attaccante, ma un profilo rischia di sfumare definitivamente.

Calciomercato Juventus, Depay al Barcellona

La società vuole infatti garantire a mister Pirlo una prima punta che possa alternarsi con Alvaro Morata: Dybala non ha reso come si sperava ed in rosa attualmente non ci sono altri giocatori che garantiscono livelli di prestazione simili allo spagnolo. Un attaccante pronto, dal rendimento assicurato e dal basso costo: tutti indizi che portano a Memphis Depay, classe 1994 ed in scadenza di contratto con il Lione.

L’olandese si libererà a costo zero a giugno e la Juventus – così come l’Inter – aveva fiutato l’affare. Depay, però, sembra avere altre intenzioni: come riporta ‘diariogol.com’, infatti, sarebbe già stato concordato il suo approdo al Barcellona al termine di questa stagione. L’attaccante ha scelto la Liga – e nello specifico i catalani – per un motivo: la presenza, in panchina, del connazionale Koeman, che conosce molto bene.

Calciomercato Barcellona, i motivi della scelta di Depay

La permanenza di Koeman sulla panchina del Barcellona porterà all’acquisto – dato per certo – di Depay, selezionato già la scorsa estate, ma non arrivato per l’elevato costo del cartellino (il Lione chiedeva 15 milioni). Ora l’olandese può accasarsi al Barcellona a costo zero, rendendo vane le speranze di Inter e Juventus. Solo una dipartita del tecnico potrebbe far cambiare idea a Depay, protagonista quest’anno di 14 gol e nove assist in Ligue 1.