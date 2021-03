Calciomercato, colpo Modric | Grande occasione per Juventus e Inter

Luka Modric nonostante l’età continua a essere uno dei centrocampisti migliori d’Europa: per Juventus e Inter è un’occasione

Il Real Madrid ieri ha battuto l’Atalanta 3-1 allo stadio Alfredo Di Stefano. In virtù dello 0-1 del Gewiss Stadium, la squadra di Zinedine Zidane è approdata ai quarti di finale. Una prova molto positiva da parte dei Blancos, soprattutto in fase difensiva come sottolineato dal tecnico nel postpartita. Uno dei giocatori che più ha fatto bene è stato Luka Modric, bravo in fase di non possesso come nell’offendere.

E’ di Modric infatti l’assist che ha permesso il gol di Karim Benzema, dopo l’erroraccio di Sportiello. Il croato, nonostante i quasi 36 anni, continua a insegnare calcio in giro per l’Europa e il Real Madrid se n’è accorto. Aveva passato un periodo sottotono dopo la vittoria del Pallone d’Oro, ma ora si è ripreso e, tra l’altro, non ha ancora rinnovato. Il suo contratto scadrà infatti il prossimo 30 giugno.

Juventus, Inter e Milan: Modric

In Spagna danno per conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto di Modric, fino al 2022. Una situazione, però, che non si è ancora formalizzata. Ci potrebbe dunque essere ancora speranza per le squadre italiane. Juventus, Inter e Milan, per motivi diversi, potrebbero puntare sul centrocampista croato.

Contro l’Atalanta ha giocato una partita impressionante anche dal punto di vista fisico, nonostante l’età che sta avanzando. Si tratta di una sorta di grande occasione, qualora non dovesse rinnovare con il Real Madrid. Un top player capace di cambiare il destino di una squadra in ogni momento della stagione.