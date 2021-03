La Juventus e l’Inter seguono il profilo di van de Beek in sede di calciomercato: spunta un’altra importante pretendente

Juventus ed Inter vivono, al momento, due situazioni che viaggiano parallelamente tra di loro. I nerazzurri sono sempre più lanciati verso la vittoria dello scudetto. Sono primi a quota 65 punti conquistati dopo 27 giornate. Hanno vinto scontri quasi tutti gli scontri diretti in campionato e riescono a cavarsela anche in situazioni complicate come nell’ultima partita contro il Torino. Non sembrano, perciò, avere concorrenti alla propria altezza. Sul versante opposto, invece, c’è una ‘Vecchia Signora’ profondamente amareggiata per l’ennesima delusione in Champions League, questa volta contro il Porto. Aumenta, inoltre, il rischio di non portare a casa alcun trofeo in questa stagione. Nel frattempo, entrambe le società seguono il profilo di un centrocampista della Premier League in sede di calciomercato, ma non arrivano notizie rassicuranti in questo senso.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, il big vede la Spagna | Sogno ‘spezzato’: accordo!

Calciomercato Juventus e Inter, su Van de Beek c’è l’ombra di Zidane

La Juventus pensa ad importanti cambiamenti nella rosa in vista della prossima stagione. I risultati deludenti della squadra costringono la società a rivedere alcune scelte di mercato e a studiare nuovi rilevanti interventi. L’Inter, invece, vive un momento più che positivo in Serie A e lo scudetto è sempre più vicino. Ma il tecnico Conte e la dirigenza non si accontentano e vogliono puntellare il gruppo per alzare ulteriormente l’asticella, soprattutto in Europa.

Entrambi i club starebbero seguendo la situazione legata ad un centrocampista della Premier League. Si tratta di Donny van de Beek, giocatore in forza al Manchester United. Milanesi e piemontesi, però, dovranno tenere d’occhio la possibile concorrenza: secondo quanto riferito da ‘Fichajes.com’ potrebbe reinserirsi nella corsa al giocatore il Real Madrid.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma shock | ‘Decide’ Ronaldo!

L’olandese, infatti, è già stato un obiettivo dei ‘Blancos’ un paio di anni, ma alla fine l’ipotesi non si concretizzò per via dell’ossessione di Zidane verso Pogba. Ora questo nome è possibile torni di moda in casa Real, considerando le numerose operazioni di cui dovrà necessariamente rendersi protagonista durante l’estate. Il 23enne, arrivato all’Old Trafford per 40 milioni di euro, non sta trovando molto spazio in terra inglese e potrebbe decidere di cambiare aria. Juventus e Inter sono avvisate.