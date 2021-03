La Juventus pensa ad un rinforzo in attacco per la prossima stagione: potrebbe tornare di moda un ex Serie A in sede di calciomercato

La Juventus si appresta ad affrontare la prossima sfida contro il Benevento in Serie A. Lo scontro appare senza dubbio agevole sulla carta per i bianconeri, ma le recenti battute d’arresto della squadra devono continuare a tenere molto alta la concentrazione. Il nuovo fallimento in Champions League, poi, ha creato non poco malumore negli animi piemontesi. Lo scudetto sembra sempre più lontano, tenendo conto dello strapotere fisico e non solo dell’Inter nell’ultimo periodo. Ma la matematica non ha ancora dato il suo verdetto e gli uomini di Pirlo possono continuare a credere in questo obiettivo. Anche se in ogni caso la ferita generata dalla brutta figura nella competizione europea (vero obiettivo del gruppo) difficilmente si risanerà in questa stagione. Nel frattempo, la società continua a monitorare il calciomercato e arrivano importanti novità per quanto riguarda il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di Milik

L’annata certamente non all’altezza delle proprie ambizioni, convincerà molto probabilmente la Juventus a mettere in atto cambiamenti profondi riguardanti il proprio asset. Morata, ad esempio, nonostante la recente doppietta contro la Lazio in campionato, non convince appieno. Per questo motivo, la società continua a sondare il terreno in sede di calciomercato alla ricerca di una possibile occasione per il ruolo di centravanti.

In particolare, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza sarebbe tornata sulle tracce di un ex della nostra Serie A. Il calciatore in questione è Arek Milik, attaccante attualmente in forza al Marsiglia. Il polacco si era trasferito in Ligue 1 lo scorso gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto previsto per il 2022. È possibile, però, che i bianconeri ripensino a questa soluzione, che rappresenterebbe un’opzione economica e di esperienza per il proprio reparto offensivo.

Il 27enne ha nel proprio contratto una clausola da 12 milioni di euro. L’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ sarebbe, inoltre, quello di abbassare il monte ingaggi. L’ex Napoli, perciò, dovrà necessariamente venire incontro alle esigenze della Juve al fine di concludere questa possibile operazione. Il tutto, però, dipenderà dalla partenza o meno di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese decidesse di lasciare la nave a giugno, infatti, la ‘Madama’ virerebbe su altri profili. Situazione da monitorare.