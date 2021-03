Lo Spezia ha reso nota la positività al Covid-19 di un proprio giocatore: arriva il comunicato ufficiale sul sito

Emergono nuovi positivi in Serie A. Ieri è arrivato il comunicato ufficiale su Danilo D’Ambrosio, positivo al Covid-19. Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, anche lo Spezia ha reso nota la positività di un proprio giocatore. Di seguito, la nota ufficiale: “Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo“.