Nuovi guai per l’Inter, con il comunicato ufficiale della società che rende nota la positività del big al Covid

L’Inter continua la propria corsa verso lo scudetto, il primo dopo dieci anni. Sabato sera a San Siro arriverà il Sassuolo, che oggi si è fatto rimontare due gol dal Torino, arrivando a perdere 3-2 nei minuti di recupero. Per Antonio Conte però i problemi non finiscono mai. Infatti arriva in questi minuti il comunicato ufficiale della società interista che rende nota la positività di Samir Handanovic al Covid. Il comunicato recita: “FC Internazionale Milano rende noto che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 dopo il test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”.