La Juventus è decisa ad andare all’assalto del top player con una ricca offerta al club di Serie A: scambio e cash, ecco il piano bianconero

Il match con il Benevento sullo sfondo ma i pensieri della Juventus guardano già alla prossima stagione, con il calciomercato estivo che potrebbe rivelare più di una sorpresa per la rosa di Pirlo. In tal senso, il club bianconero starebbe pensando ad un’offensiva per il big protagonista in Serie A: Paratici prepara l’offerta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | “Non c’è nessuno!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo al Real Madrid | Via un big per ‘colpa’ sua

Calciomercato Juventus, big in Serie A: ecco l’offerta

È senz’altro il centrocampo il reparto nella quale la Juventus ‘rischia’ di operare alla riapertura della sessione estiva di mercato. In tal senso, Paratici portrebbe farsi concretamente avanti per il gioiello della Lazio: Milinkovic-Savic. Per il serbo, ricercato anche dal Real e che non ha mai nascosto l’ambizione di approdare in un top club, la ‘Vecchia Signora’ è disposta a mettere sul piatto una doppia contropartita.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Da un lato Perin, valutato 4 milioni e che dovrebbe rientrare dal prestito al Genoa il prossimo giugno. Dall’altro Douglas Costa, che il Bayern non tratterrà in Bundesliga. L’esterno verdeoro, la cui valutazione è di circa 18 milioni, non rientra nei piani di Pirlo e sarà sacrificato vista la scadenza ferma all’estate 2022.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma l’attaccante | Ha scelto il Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio a Ronaldo | Scambio clamoroso

La dirigenza juventina proporrebbe, inoltre, anche un conguaglio cash di 23 milioni di euro, per una valutazione complessiva di Milinkovic-Savic di 45 milioni. Cifra importante ma non sufficiente per convincere Lotito che per il suo gioiello chiede almeno 70 milioni.