In arrivo una nuova beffa per Milan e Roma con il possibile arrivo del ‘nuovo’ Haaland: assalto in Bundesliga per il colpo importante

Saranno settimane intense per Milan e Roma, che avrebbero la reale possibilità di qualificarsi al prossimo turno di Europa League. Le due compagini italiane vorrebbero così continuare il loro percorso anche in campo europeo per cercare di arrivare in fondo, ma non sarà facile. Inoltre, sul fronte calciomercato i due club sono sempre molto attivi, ma potrebbe arrivare una nuova beffa con un obiettivo che potrebbe cambiare squadra in Bundesliga, considerato da tutti il ‘nuovo’ Haaland.

Calciomercato Milan e Roma, super colpo per il post Haaland

In questa stagione si è messo in luce con la maglia dello Stoccarda, Sasa Kalajdzic, che ha messo a segno ben 13 gol in Bundesliga con quattro assist vincenti. Tanti club d’Europa stanno monitorando ancora più attentamente le sue prestazioni in Germania con il nazionale austriaco, pronto così ad una nuova avventura entusiasmante per il suo prosieguo della carriera. Considerato il ‘nuovo’ Haaland, proprio il Borussia Dortmund potrebbe pensare a lui come sostituto del forte centravanti norvegese, che dirà quasi sicuramente addio alla compagine tedesca al termine della stagione.

Milan e Roma sono molto attive così sul fronte calciomercato per cercare un centravanti di assoluto valore per rinforzare il reparto offensivo con il futuro Dzeko e Ibrahimovic sempre in bilico. Il futuro di Kalajdzic potrebbe essere ancora in Germania cercando di conquistare tutti con la maglia giallonera del Borussia.

Sulle sue tracce ci sarebbero tanti club d’Europa, ma alla fine la sua permanenza in Bundesliga è sempre più vicina- Il Borussia Dortmund continuerà a monitorare da vicino le sue prestazioni con lo Stoccarda, prima di pensare all’assalto vincente. Un colpo di assoluto valore, che sarebbe importante anche in ottica futura visto che è un classe 1997, pronto ad esplodere del tutto nel calcio anche a livello internazionale.