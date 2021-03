Il Milan di Stefano Pioli fra pochi minuti affronterà il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri però, sono attivi anche in sede di calciomercato dove, in vista della prossima stagione, potrebbero mettere a segno uno scambio clamoroso con un’altra big del nostro calcio: le ultime sui trasferimenti



E’ la serata della verità per il Milan di Stefano Pioli che, contro il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, prova a strappare l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Una sfida dal sapore vintage per il Diavolo allenato da Stefano Pioli che, nel campionato italiano di Serie A, ha perso terreno e deve consolidare nel rush finale la qualificazione alla fase a gironi della prossima UEFA Champions League, competizione che manca al Milan dalla stagione 2013/2014.

Per affrontarla al meglio, il Milan dovrà operare in sede di calciomercato portando gli acquisti giusti a Milanello ed uno dei ruoli che, in questa stagione, hanno mostrato più lacune è senza dubbio la trequarti. Non sono molte le garanzie per Stefano Pioli soprattutto in virtù della situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu, in scadenza al termine di quest’annata.

Calciomercato Milan, idea Luis Alberto | Scambio clamoroso!

In quest’ottica, per il Milan, spunta il nome di Luis Alberto, trequartista spagnolo della Lazio di Simone Inzaghi. Una mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe portare l’ex giocatore del Liverpool a cambiare aria ed i rossoneri potrebbero avanzare la loro offerta al club capitolino presentando il cartellino di un giocatore molto legato ai colori biancocelesti.

Stiamo parlando di Alessio Romagnoli, valutato 35 milioni di euro dal Milan, e probabilmente in uscita dalla società milanese. L’ex giocatore della Sampdoria ha più volte dichiarato la sua fede biancoceleste, ma i nodi sarebbero due. Il primo è legato alla differenza di valutazioni, considerando che Luis Alberto viene valutato circa 50 milioni di euro. Il secondo è invece connesso all’ingaggio di Romagnoli, decisamente superiore rispetto alla media in casa Lazio.