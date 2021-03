Il calciomercato rossonero, in vista della prossima estate, potrebbe vedere la clamorosa cessione del pilastro di mister Pioli: addio Milan, Maldini ha già puntato il sostituto

Al di là del prestigioso impegno europeo contro il Manchester United, il Milan di Stefano Pioli vuole tornare a macinare punti in campionato in vista della sfida in trasferta contro la Fiorentina. C’è da raddrizzare una stagione partita col botto ma che nelle ultime settimane sta mettendo a rischio la partecipazione dei rossoneri alla prossima Champions. Dal campo al calciomercato, prende quota una clamorosa cessione tra i big di Pioli: Maldini ha già scelto il sostituto.

Calciomercato Milan, sì alla cessione: ecco l’erede di Theo Hernandez

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, il Milan avrebbe ormai aperto la porta alla cessione di Theo Hernandez. Il club rossonero starebbe infatti valutando la cessione del terzino, che piace a Barcell0na e Atletico Madrid, per una cifra vicina ai 50 milioni, con Maldini da tempo al lavoro per trovare un degno erede dell’ex Real Madrid.

E proprio dalla Spagna potrebbe arrivare uno dei primi colpi del Milan 2021/22, già accostato con forza lo scorso gennaio: Junior Firpo. Ormai finito nel dimenticatoio in quel di Barcellona, il mancino di origini dominicane ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Il Milan dunque valuta la ricca plusvalenza con la cessione di Theo, arrivato in rossonero per 20 milioni nell”estate 2019 e che potrebbe quindi fruttare fino al triplo alla società di via Aldo Rossi: è Junior Firpo l’erede designato dal dt Maldini.