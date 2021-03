La Roma vince in Ucraina contro lo Shakhtar e conquista una preziosa qualificazione ai quarti di finale di Europa League

La Roma vince anche in Ucraina sul campo dello Shakthar Donetsk. Reduce dalla netta vittoria dell’andata per 3-0 all’Olimpico, con personalità porta a casa i 3 punti anche in terra nemica grazie alla doppietta di Borja Mayoral che si dimostra un attaccante affidabile e di assoluto valore tecnico. I giallorossi accedono al turno successivo di Europa League e sono la prima squadra italiana a raggiungere i quarti di finale di una competizione europea.

Shakthar Donetsk-Roma 1-2 | Tabellino marcatori

Le eliminazioni di Juventus, Lazio e Atalanta dalla Champions League lasciano l’amaro in bocca, ma la Roma accede ai quarti di Europa League confermando l’ottima annata. In attesa della grande sfida tra Milan e Manchester United che potrebbe regalarci un’altra italiana ai quarti. La squadra di Fonseca domina quasi sempre il gioco e non rischia quasi nulla, mantenendo sempre il giusto atteggiamento con una mentalità da grande squadra. Tabellino marcatori:

SHAKHTAR DONETSK-ROMA 1-2:

Borja Mayoral 48′, 72′

Junior Moraes 59′