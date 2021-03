Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato i tempi di recupero di uno dei rossoneri infortunatosi nei giorni scorsi: ecco i tempi di recupero

Il Milan si lecca le ferite, dopo l’amara eliminazione europea per mano del Manchester United. La rete di Pogba ha affossato il sogno di proseguire in Europa League ma non è solo questo a incupire, nelle ultime ore, Stefano Pioli. Il tecnico emiliano dovrà infatti fare a meno di uno dei suoi pilastri per le prossime ore: ecco il comunicato ufficiale della società di via Aldo Rossi.

Milan, operato Calabria: comunicato ufficiale e tempi di recupero

“AC Milan comunica che Davide Calabria è stato operato per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento in artroscopia, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni”.

La squadra meneghina dovrà fare a meno del laterale per almeno quattro gare, dunque, contro Fiorentina e Parma in trasferta, Sampdoria e Genoa in casa. Calabria potrebbe tornare tra i convocati in Milan-Sassuolo del 21 aprile o, più probabilmente, per il big match dell’Olimpico contro la Lazio quattro giorni dopo.

