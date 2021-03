Calciomercato, Hazard corpo estraneo: addio in vista | Caso e rottura

Il futuro del big del Real Madrid continua a far discutere non poco in Spagna e in generale sul mercato internazionale. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo

Il futuro di Eden Hazard è sempre più in bilico. L’esperienza del calciatore belga con la maglia del Real Madrid non riesce a decollare. La carriera del fantasista nel club spagnolo è stata costellata di infortuni, tanto da mettere seriamente a rischio la prosecuzione del suo rapporto con il titolatissimo sodalizio spagnolo. Hazard non sta riuscendo a trovare continuità e il Real Madrid non sembra per niente essere contento di lui.

I rumors di mercato sono molti su quello che potrebbe essere il futuro del calciatore. In particolare, l’esterno d’attacco, dopo le straordinarie stagioni con la maglia del Chelsea, non è riuscito, ad oggi, a confermarsi nella Liga e il caso relativo i suoi infortuni divampa sempre di più in Spagna. Secondo quanto riporta ‘don balon’, inoltre, circolano voci secondo cui l’ex Chelsea e Lille non rispetti la dieta e le ore di riposo. La situazione sembra essere degenerata nei rapporti con il suo allenatore e lo staff medico. Infatti, Hazard spinge per operarsi e curare i suoi problemi fisici in maniera definitiva, ma in questo modo perderebbe l’intero finale di stagione.

Calciomercato, divampa il caso Hazard in casa Real Madrid: futuro in bilico

Il calciatore, inoltre, ha fatto discutere non poco in Spagna, perché non ha seguito la squadra in occasione del match contro l’Atalanta. Un gesto che non è affatto piaciuto né ai tifosi né alla dirigenza. Il futuro del belga, secondo ‘don balon’ a questo punto è sempre più in bilico e Florentino Perez si sarebbe ormai stanco di tutti i problemi che stanno affliggendo il calciatore. Per questo, si va verso l’addio al termine della stagione, con il Presidente che sembra sempre più propenso a cedere il ragazzo alla prima occasione utile. In tal senso, occhio anche al pressing delle big di Serie A che potrebbero vedere nel belga un’opportunità decisamente da cogliere in ottica calciomercato.