La Juventus potrebbe mettere le mani sul nuovo Gonzalo Higuain: arriva dalla Svizzera il giovane centravanti

La Juventus ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa la scorsa estate. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha acquistato gente del calibro di Federico Chiesa, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Giocatori giovani, che hanno preso il posto dei vari Douglas Costa e Khedira, ‘vecchi’ che hanno dato un contributo decisivo alla vittoria degli ultimi scudetti. Questo cambio di rotta, però, verrà ancora portato avanti la prossima estate. E la Juve ha infatti messo gli occhi su un giovane di nome Nikolas Muci, attaccante del Lugano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, poker di cessioni | Doppio big: 93 milioni!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | L’indizio social lo incastra

Juventus, Muci dal Lugano per il futuro

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, la Juventus ha una corsa preferenziale per Nikolas Muci del Lugano visti i buoni rapporti tra le due società. Il centravanti classe 2003 ha già segnato 18 gol in 13 partite con la formazione Under 18 della squadra svizzera ed è considerato dagli osservatori europei come ‘il nuovo Higuain‘. Tante squadre in Europa vorrebbero accaparrarselo, soprattutto tedesche. Se dovesse approdare alla Juve, inizierebbe prima nella formazione della Primavera e poi con l’Under 23. In modo tale da diventare pronto per la prima squadra in pochi anni.