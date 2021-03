La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore: colpo a zero, beffa in arrivo

Dopo l’eliminazione dalla Champions League la Juventus starebbe già programmando la prossima stagione per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore. Ora l’obiettivo resta quello di trionfare in finale di Coppa Italia cercando di conquistare più punti a disposizione per accorciare le distanze dall’Inter. La dirigenza bianconera starebbe monitorando la prossima stagione con idee importanti, anche per un possibile colpo da urlo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos idea pazza PSG

In casa Real Madrid è ancora incerto il futuro del capitano Sergio Ramos con il suo contratto in scadenza nel giugno 2021. Per il rinnovo non ci sarebbero novità e così potrebbe arrivare anche il suo addio al termine della stagione. Nel programma spagnolo “El Chiringuito” l’ex storico calciatore del Betis, Jesús Capitán Prada, conosciuto come ‘Capi’, ha svelato che potrebbe volare in Francia al PSG.

Una beffa bianconera che ci aveva provato a lungo per rinforzare il reparto difensivo della Juventus. Un profilo esperto e di assoluto valore, freddo anche dagli undici metri: Ramos potrebbe dire addio al Real Madrid dopo gli anni ricchi di successi con i “blancos”. Il suo futuro sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con la compagine guidata da Zidane, che ha superato l’Atalanta agli ottavi di Champions League.

Il Paris Saint-Germain continua a monitorare così i pezzi pregiati della prossima finestra di calciomercato. Il club francese intende rinforzarsi ancor di più dopo gli ultimi anni da assoluto protagonista.