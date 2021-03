Inter e Milan continuano a lavorare sul fronte calciomercato monitorando i possibili colpi da mettere a segno in futuro: idea suggestiva per il bomber d’Europa

Saranno settimane intense per Milan e Inter. Non solo per quanto riguarda gli impegni in campionato dopo l’eliminazione dei rossoneri dall’Europa League. Un testa a testa a lungo con i rossoneri che hanno perso terreno proprio dopo la sconfitta nel derby in Serie A. Inoltre, le due compagini milanesi starebbero programmando la prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli ed Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa in casa Inter | L’idea per il post Pirlo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio a Ronaldo | Scambio clamoroso

Calciomercato Milan e Inter, Orsic exploit in Europa

Nell’ultima uscita stagionale in Europa League si è messo in luce ancora una volta l’attaccante della Dinamo Zagabria, Mislav Orsic, autore di una tripletta personale contro il Tottenham che è costata l’eliminazione dalla competizione europea per gli uomini di Mourinho. L’attaccante croato incanta in Europa con la possibilità anche di finire nel mirino delle big con l’idea suggestiva di Inter e Milan per quanto riguarda il futuro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma l’attaccante | Ha scelto il Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo al Real Madrid | Via un big per ‘colpa’ sua

Anche nel campionato croato lo stesso Orsic è stato protagonista finora con 14 reti e 6 assist vincenti mostrando così un senso del gol fuori dal campo. Classe 1992, ha vestito anche la maglia dello Spezia perdendosi poi nel corso della sua carriera senza entusiasmare più di tanto prima dell’exploit in Europa League proprio contro il Tottenham.

Si tratta di un profilo interessante per puntellare l’attacco rispettivamente di Milan e Inter, sempre molto attente alle dinamiche in campo europeo. La voglia di riscatto delle due milanesi ripartirà proprio dal fronte calciomercato per arrivare a calciatori di assoluto valore per rinforzare ulteriormente le rispettive rose.