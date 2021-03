Il calciomercato bianconero può portare, la prossima estate, un big alla corte di Pirlo: l’Inter rischia una clamorosa cessione

La Juventus attende la sfida contro il Benevento per tenere il passo dell’Inter che, in questo weekend, non scenderà in campo contro il Sassuolo. La sfida a distanza tra bianconeri e nerazzurri si protrarrà anche in sede di calciomercato: Paratici tenta il colpo di spessore, può mettere nei guai l’Inter di Conte.

Calciomercato Juventus, big dalla Premier: Conte trema

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, l’Arsenal si starebbe già muovendo per rimpiazzare Hector Bellerin. Sono tre i possibili candidati a raccogliere l’eredità del terzino iberico, sul quale c’è il vivissimo interesse della Juventus.

In primo piano il promettente Lamptey del Brighton, oltre al polivalente Aarons del Norwich. In realtà il nome caldo può diventare quello di Achram Hakimi che con Conte ha stupito, attirando l’attenzione di mezza Europa su di sè. Il marocchino dunque verrebbe scelto per sostituire Bellerin, apparentemente destinato alla Juventus.

Un ‘doppio colpo’ quello di Paratici che rinforzerebbe la rosa di Pirlo e allo stesso tempo indebolirebbe una diretta concorrente in Serie A. Situazione dunque in divenire: ‘a causa’ della ‘Vecchia Signora’, Conte potrebbe perdere il suo gioiello nel prossimo mercato estivo.