Calciomercato Juventus, Haaland al Real Madrid | Cifre shock

La Juventus potrebbe dire addio a Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund: l’offerta del Real Madrid

La Juventus ha puntato su Cristiano Ronaldo circa tre anni fa. Una scelta che ha voluto significare una sorta di cambio di rotta per il club bianconero, desideroso di trionfare in Champions League. Le cose non sono andate per il verso giusto, nonostante si siano avvicendati tanti attaccanti come partner del portoghese. Ultimo, in ordine di tempo, Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato preso dall’Atletico Madrid a inizio stagione. Come ‘ripiego’, poiché l’obiettivo numero uno era Luis Suarez. Oggi, invece, i profili valutati sono tanti e uno di questi è Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund.

Juventus, Haaland al Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Actu Foot‘, il Real Madrid è pronto a mettere le mani su Erling Haaland. Il centravanti norvegese si è affermato come uno dei migliori in Europa e dopo Salisburgo, gli serviva uno step intermedio prima di un top club. Dortmund è stata -ed è ancora- la squadra che gli ha permesso di fare bene e di guadagnarsi la chiamata del Real. Un affare che ammonterebbe a 160 milioni al di fuori dell’ingaggio.

L’offerta sarebbe di 120 milioni di euro al Borussia Dortmund, più 30 milioni per Raiola e 10 milioni per il padre di Haaland. 160 milioni totali per il centravanti norvegese, cifre da capogiro che al momento mettono la Juventus ko da quest’operazione.