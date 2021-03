L’Inter pensa al futuro di Vidal in sede di calciomercato: per il cileno sarebbe arrivata una chiamata dalla Ligue 1

L’Inter ha saltato il match contro il Sassuolo previsto per questa sera. La causa è stata il Covid-19: Danilo D’Ambrosio, Matias Vecino, Samir Handanovic e Stefan de Vrij, infatti, sono risultati positivi al coronavirus di recente e la squadra nerazzurra è stata posta in isolamento fiduciario, con il blocco delle attività fino a domani. Questo rinvio potrà consentire momentaneamente a Milan e Juventus, dirette concorrenti nella corsa allo scudetto, di avvicinarsi alla ‘Beneamata’ in classifica. L’ultimo periodo svolto dagli uomini di Conte in campionato, però, fa comunque pensare che saranno loro a spuntarla per la vittoria del principale trofeo nazionale. La società, nel frattempo, continua a monitorare anche il calciomercato e ci sarebbe una rilevante novità per quanto riguarda il futuro di Vidal.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, salta ancora il rinnovo dell’ex | Pronto al ritorno

Calciomercato Inter, Sampaoli chiama Vidal: c’è l’ostacolo

L’Inter viene fermata dal coronavirus in campionato. I nerazzurri, a causa del preoccupante numero di positivi all’interno del gruppo, sono stati costretti a saltare il match con il Sassuolo. Non sembra comunque che ciò possa condizionare il cammino di Lukaku e compagni, che nell’ultimo periodo hanno dimostrato di essere superiori a qualunque altra squadra e di saper trovare i 3 punti anche in partite spinose. La società, intanto, non smette di seguire temi riguardanti il mercato, in particolare per quanto riguarda il fronte uscite.

Vidal, nonostante sia un pupillo di Conte, ha senza dubbio deluso le aspettative dal suo arrivo la scorsa estate e potrebbe fare le valigie a breve. Arriva, inoltre, un’importante novità riguardante il futuro del cileno: sul centrocampista avrebbe messo gli occhi l’Olympique Marsiglia. Secondo quanto appreso da ‘Canal +’, infatti, il tecnico dei francesi Jorge Sampaoli avrebbe chiamato personalmente il 33enne questo pomeriggio cercando di prendere in mano la situazione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, offerta shock per Lukaku | 117 milioni!

Ci sarebbe, però, un ostacolo per questa eventuale operazione. Vidal ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e guadagna a stagione ben 6 milioni di euro netti. Se la mezz’ala non accetterà di abbassare le proprie pretese economiche non verrà approfondita la possibile trattativa. Per l’OM questa cifra sarebbe sicuramente insostenibile. L’Inter, perciò, continuerà a guardarsi attorno alla ricerca di una sistemazione per l’ex Juventus.