Il direttore sportivo del Psg, Leonardo, propone un difensore: la Juventus è disposta a proporre uno scambio

Dopo 3 stagioni con la maglia del Paris Saint-Germain sembra che Thilo Kehrer sia pronto a fare le valige per lasciare Parigi in estate. Secondo quanto riferito dall’Equipe, già durante la scorsa sessione di mercato estiva il direttore sportivo del Psg Leonardo aveva provato a inserire in una trattativa il difensore tedesco classe ’96 e pare che la sua posizione non sia cambiata. Ad oggi Kehrer non rientra a pieno nei piani della società ed è ‘sacrificabile’.

L’ex Schalke 04 non sta trovando spazio nel club parigino: 18 presenze ma quasi sempre da subentrato che non stanno mettendo in mostra le sue qualità. Leonardo avrebbe proposto nuovamente il cartellino di Kehrer, cartellino valutato tra i 15 e i 17 milioni di euro. Sembra che la Juventus possa essere una delle pretendenti.

Calciomercato Juventus, Leonardo propone Kehrer | Scambio con Ramsey

I bianconeri cercano un difensore giovane che possa ringiovanire il reparto e affiancare De ligt. Thilo Kehrer risponde ai requisiti che la società bianconera cerca e per questo la trattativa potrebbe accendersi. Già in passato la Juve aveva notato il giovane tedesco, quando ancora militava in Bundesliga, così come lo avevano notato Barcellona e Real Madrid. Poi però ebbe la meglio il Psg. Adesso Kehrer potrebbe approdare in Italia in uno scambio che coinvolge un centrocampista bianconero.

Uno scambio che coinvolge due giocatori con valutazioni, intorno ai 17 milioni di euro: la Juventus è pronta a mettere sul piatto il cartellino di Aaron Ramsey. L’ex Arsenal è stato anche accostato al Chelsea, in un possibile scambio che coinvolge un altro tedesco, il difensore ex Roma Antonio Rudiger. La società bianconera stima Ramsey, ma lo vede come una pedina di scambio preziosa per arrivare a profili più giovani e funzionali al gioco di Andrea Pirlo. Il d.s del Psg, Leonardo, avrebbe proposto Kehrer alla Juve, Ramsey potrebbe trasferirsi a Parigi.