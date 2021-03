Il Paris Saint-Germain non vuole farsi sfuggire il suo giovane campione: offerto rinnovo monstre per Mbappé. Ronaldo ‘scaricato’

Secondo la legge di Murphy, “se una cosa può andare male, lo farà”. In questi ultimi tempi ne sa qualcosa anche Cristiano Ronaldo. L’attaccante, il fenomeno, il cinque volte Pallone d’oro portoghese, uno dei primi sui quali si è puntato il dito dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto della sua Juventus, non ha vissuto un ottimo momento. Poi sì, ci sono stati i tre gol rifilati al Cagliari nell’ultimo turno di Serie A, ma le cose potrebbe mettersi nuovamente male.

Si chiacchiera molto del suo futuro e sono in molti a credere che la sua avventura con i bianconeri sia arrivata ai titoli di coda. E molte squadre hanno bussato alle porte dei campioni d’Italia per strappargli il via il suo campione. Anche il Paris Saint-Germain. I francesi però potrebbe aver fatto dietro marcia piuttosto in fretta: loro, il campione (giovane, tra l’altro) ce l’hanno già in squadra. E sono pronti a sborsare cifre da capogiro per tenerselo e levarlo dal calciomercato.

Calciomercato, il Psg punta tutto su Mbappé | Mollato Ronaldo

Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, gli sceicchi del Paris Saint-Germain hanno presentato all’attaccante francese, Kylian Mbappé, un rinnovo così alto che difficilmente il campione del mondo del 2018 potrà dire di no. Sul piatto, infatti, ci sarebbero i 30 milioni a stagione che il campioncino aveva richiesto, e che Real Madrid e Liverpool, le squadre che più di tutte avevano sognato il suo arrivo, potrebbero non arrivare a offrire.

Per un campione che presumibilmente resta, però, c’è un altro che non arriva. E quindi Cristiano Ronaldo, ogni giorno più lontano da Torino, sembra essere una chimera anche per i parigini, che hanno deciso di puntare sul giovane, classe ’98, per il futuro del club.

Certo, per il portoghese rimangono altre suggestioni, altre mete, anche la Juventus. Ma 30 milioni di euro di ingaggio, per un trentaseienne, sono un po’ troppi. E il Psg ci insegna che se si devono investire, forse è più corretto farlo su chi ha ancora tanti chilometri da macinare sui campi di calcio.