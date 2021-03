Dall’Inghilterra sono sicuri: il Manchester United non vuole rinnovare il contratto di Pogba, il sogno del ritorno alla Juve si concretizza sempre più, ma occhio all’ingaggio del campione del mondo

Decisivo con il suo gol appena entrato nella gara contro il Milan a San Siro, valevole per il passaggio ai quarti di finale di Europa League del Manchester United, Paul Pogba è da sempre il sogno proibito della Juventus, che vuole il suo ritorno a Torino da appena il centrocampista francese ha messo piede in Inghilterra. Questo desiderio potrebbe concretizzarsi proprio in questa finestra di calciomercato, perché il ‘Polpo’, assicurano dal ‘Telegraph’ non dovrebbe rinnovare il suo contratto con i Red Devils, in scadenza il prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Juventus e Milan ko | Doppia beffa estiva

Calciomercato Juventus, il sogno Pogba sempre più vicino | Salta il rinnovo

Dopo cinque anni, l’avventura di Paul Pogba al Manchester United potrebbe trovare un epilogo proprio quest’estate. Secondo quanto riferiscono dal ‘Telegraph’, infatti, il centrocampista campione del mondo 2018 con la Francia potrebbe non rinnovare il suo contratto con i Red Devils. La scelta, tra l’altro, non sarebbe neanche dell’ex Juventus, ma della squadra.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, è fatta per Haaland | Le cifre

In uno scenario del genere, la dirigenza capitanata da Fabio Paratici potrebbe tentare il gradito colpo del ritorno. Pogba, infatti, rimane uno dei sogni proibiti dei torinesi, che non hanno mai nascosto di rivolerlo veder impostare nel centrocampo dell’Allianz Stadium. L’assist sarebbe anche perfetto, perché tra i due club ci sono degli ottimi rapporti, e il colpo non sarebbe così tanto proibitivo. A questo poi, si deve aggiungere che anche l’agente del francese, Mino Raiola, gode di un ottimo feeling con la Juventus.

Un ma, però, c’è. Ed è rappresentato dall’ingaggio e dallo stipendio del ‘Polpo’. La situazione finanziaria dei bianconeri non è delle migliori, anche a causa della pandemia, e quindi 17 milioni di euro a stagione sono un lusso che a Torino non si possono permettere, a meno che non vengano fatte pesanti cessioni.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, dubbi in difesa | Erede dalla Francia

La Juventus, in ogni caso, dovrà fare attenzione anche al Paris Saint-Germain, che di problemi economici ne ha di meno, e che non disdegnerebbe di certo un arrivo a Parigi.