La difesa del Milan potrebbe subire un corposo restyling la prossima estate. Dal rinnovo di Romagnoli al riscatto di Tomori fino ad una nuova idea dalla Francia

Riparte dalla Fiorentina il Milan di Stefano Pioli che deve digerire in fretta l’eliminazione dall’Europa league arrivata in settimana per mano del Manchester United. Tutte le residue forze dei rossoneri saranno quindi concentrate sul campionato nel tentativo disperato di ritornare in corsa scudetto nei confronti di un’Inter che sembra aver preso il largo. Con la possibile qualificazione Champions sarà comunque un’annata molto positiva, che farà da preludio alla prossima sessione di calciomercato quando potrebbe arrivare un forte restyling difensivo. Nello specifico Maldini e soci sono da tempo anche al lavoro sulla questione rinnovi: da Ibrahimovic a Calhanoglu fino a Donnarumma e Romagnoli. Proprio il contratto in scadenza 2022 del capitano potrebbe mischiare le carte. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, dubbi in difesa: idea Disasi dal Monaco

Al netto di un rinnovo di contratto che ancora latita, la stagione di Romagnoli è stata fin qui al di sotto delle aspettative. Soprattutto negli ultimi due mesi il capitano ha calato le proprie prestazioni ed ha incontrato anche qualche problema fisico di troppo. Romagnoli, infatti ha riportato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro nell’allenamento di un paio di giorni fa. Ennesima riprova di una condizione tutt’altro che ottimale.

L’intera situazione difensiva del Milan per il prossimo anno necessita di valutazione. Oltre a contratto e involuzione di Romagnoli va tenuto conto anche il complesso riscatto di Tomori oltre all’età di Kjaer, motivo per cui potrebbe arrivare un nuovo centrale. Un’idea interessante potrebbe spuntare dalla Francia e nello specifico in casa Monaco. I biancorossi hanno tra le proprie fila Axel Disasi, possente centrale franco-congolese classe 1998 alto 190 cm, che in breve tempo ha conquistato la retroguardia di Kovac diventandone baluardo. L’ex Reims ha costi e ingaggio contenuti essendo arrivato la scorsa estate per 13 milioni di euro e ad una buona fase difensiva abbina anche la capacità di essere pericoloso nell’aria avversaria come testimoniano i tre gol stagionali raccolti finora. Disasi potrebbe quindi essere idea intrigante per un Milan che già con Kalulu ha dimostrato di osservare attentamente il calcio francese.