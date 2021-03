Diversi i temi affrontati dall’allenatore della Juventus, Pirlo, prima del match contro il Benevento, tra cui il futuro di Ronaldo

Ormai archiviata la Champions League, la Juventus di Andrea Pirlo ora è del tutto concentrata sul campionato. Ma qualche dubbio per il calciomercato c’è, soprattutto in chiave Cristiano Ronaldo. Il mister, in conferenza stampa prima della partita all’Allianz Stadium, chiarisce le idee sul futuro dell’attaccante portoghese.

Juve-Benevento, futuro Ronaldo | Pirlo: “Ha ancora un anno di contratto”

I dubbi, in casa Juventus, al momento, sono tutti sul futuro di Cristiano Ronaldo, ma Andrea Pirlo, mister dei bianconeri, ha voluto chiarirli una volta per tutte in conferenza stampa prima della gara contro il Benevento tra le mura domestiche: “Non ci abbiamo ancora pensato, ha ancora un anno di contratto. Siamo felici che giochi con noi. Dal punto di vista tecnico-tattico non ci abbiamo pensato perché vogliamo finire al meglio la stagione. Lui è indiscutibile, ha fatto un sacco di gol quest’anno. Vogliamo chiudere bene questo campionato”, ha detto.

Si passa subito allo scudetto: “Dobbiamo mettere pressione. Possiamo farlo vincendo partita dopo partita. Abbiamo l’opportunità di avvicinarci. Dobbiamo fare una grande partita e fare risultato”. Ma i nerazzurri sono stati nei pensieri del tecnico bresciano anche per un altro motivo: «Il rinvio della gara contro il Sassuolo dell’Inter l’abbiamo accettato come tutte le decisioni”. Poi la stoccata: “Come noi siamo andati a giocare con dei malati, così è successo ad altre squadre. Sono state fatte cose diverse perché è intervenuta l’ASL. Sarà una cosa positiva per l’Inter che recupererà i malati e non manderà giocatori via durante la sosta. Sono stati fortunati“, ha continuato ancora Pirlo.

Il punto sugli infortunati poi d’obbligo, soprattutto su Dybala, che manca dal campo da molto tempo ormai. “Non è condizione fisica, si sta allenando ma solo sul dritto, senza palla. L’abbiamo avuto poco a disposizione sin dall’inizio avuto nella stagione scorsa”. E ha continuato: “Speriamo di recuperare Dybala dopo la sosta, avrà una settimana o due per provare a rimettersi con la squadra”. Per quanto riguarda gli altri, invece: “Buffon sta meglio e si è allenato, vediamo se partirà dall’inizio. Fuori ci sono Demiral, Ramsey e Alex Sandro che non è riuscito a recuperare”.

Infine, il tasto dolente dell’eliminazione dalla Champions League, stessa sorte capitata anche alle due italiane, Lazio e Atalanta. “Bisogna guardare a 360 gradi, ormai una squadra italiana non vince una coppa da oltre dieci anni. L’Inter, poi la Juve due finali. Bisogna fare un discorso generale, ne abbiamo parlato anche con la società. Va fatto un progetto pensando a ciò che succede in Europa in questo momento ma anche in questi anni. Pensando al futuro della Juventus e del calcio italiano per tornare a quei livelli che fanno sì che si torni al vertice in Europa”, ha concluso Pirlo.