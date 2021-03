Si è da poco concluso il match di Serie A tra Spezia e Cagliari: vittoria per i neopromossi, ecco il tabellino della gara

Poco fa è andato in scena l’incontro valido per la 28esima giornata di Serie A tra Spezia e Cagliari. Questo scontro era molto importante per entrambe le compagini, soprattutto i rossoblù, ai fini della salvezza nella nostra prima categoria. Gli uomini di Italiano sono riusciti, anche con un po’ di fortuna, a portare a casa 3 punti importantissimi, che permettono loro di tenere lontana il più possibile la zona retrocessione. Al contrario per il Cagliari, attualmente terz’ultimo in classifica, si fa sempre più dura invece.

Il primo tempo ha visto abbastanza equilibrio in campo, con entrambe le squadre intente a cercare la marcatura per sbloccare il match, ma senza trovarla. Per sbloccare la partita bisogna attendere la seconda frazione, con il gol di Piccoli per liguri. Verso la fine dell’incontro è arrivato, poi, anche il 2-0 siglato da Giulio Maggiore. Dopo soli 3 minuti di gioco, però, la formazione guidata da Leonardo Semplici ha accorciato le distanze grazie alla rete del subentrato Gaston Pereiro e nei minuti di recupero è arrivata anche la beffa con un gol annullato al VAR a Joao Pedro per una posizione di fuorigioco.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpaccio dalla Premier | Inter nei guai!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, offerta shock per Lukaku | 117 milioni!

Spezia-Cagliari 2-1 | Il tabellino del match

Di seguito il tabellino della sfida.

FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic (81′ Terzi), Marchizza (45′ Bastoni); Maggiore (82′ Acampora), Ricci, Pobega (56′ Sena); Farias, Piccoli (67′ Nzola), Gyasi. All. Italiano

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan (81′ Tripaldelli), Godin, Rugani; Nandez, Nainggolan, Duncan (81′ Cerri), Marin, Lykogiannis (70′ Gaston Pereiro); Pavoletti (70′ Simeone), Joao Pedro. All. Semplici

Arbitro: Maurizio Mariani

VAR: Paolo Valeri, Filippo Valeriani

Risultato: 2-1

Marcatori: Roberto Piccoli (49′), Giulio Maggiore (80′), Gaston Pereiro (83′)

Ammoniti: Radja Nainggolan (43′), Joao Pedro (45+2′), Diego Farias (72′)