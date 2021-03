Ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato estivo ma il big di Serie A potrebbe essere più lontano dal rinnovo: proposta irricevibile, l’addio a zero non è utopia

La Serie A chiuderà oggi la 28a giornata con il big match dell’Olimpico che vedrà il Napoli di Gattuso ospite della Roma di Fonseca. Dal calcio giocato al calciomercato, proprio i partenopei rischiano di vedersi complicare la permanenza di Lorenzo Insigne. Il capitano è sempre più lontano dal rinnovo: ecco lo scenario clamoroso.

Calciomercato Napoli, rinnovo lontano: Insigne via a zero

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, il rinnovo di Lorenzo Insigne sarebbe stato al momento messo da parte. Il prolungamento del capitano del Napoli non sarebbe una priorità per il club di Aurelio De Laurentiis, nonostante la scadenza decisamente vicina e fissata al 30 giugno 2022.

Insigne ha sempre manifestato la voglia di restare, a vita, nel club della sua città. Il ‘Totti di Napoli’ che, tuttavia, potrebbe salutare clamorosamente a zero tra poco più di dodici mesi. Qualche mese fa il presidente De Laurentiis ha fatto recapitare una proposta di rinnovo inaccettabile per il capitano partenopeo: quadriennale e attuale ingaggio dimezzato.

Non è da escludere, quindi, che Insigne possa liberarsi a zero in caso di mancato accordo nei prossimi mesi: il rinnovo, al momento, resta in secondo piano.