Grandi manovre di mercato in casa Liverpool: il centrocampista Wijnaldum avrebbe raggiunto un accordo con il Barcellona e gli inglesi potrebbero pescare il sostituto dalla Serie A

Le big del calcio europeo iniziano a programmare le mosse di mercato da attuare in estate. Diversi giocatori sono in procinto di cambiare squadra, dando vita ad un vero e proprio domino di trattative. L’ultimo aggancio arriva dalla Premier League, dove un centrocampista sarebbe al passo d’addio con il Liverpool. I ‘Reds’ – consci della partenza – avrebbero individuato già il sostituto in Serie A.

Calciomercato Liverpool, via Wijnaldum

Il Liverpool si prepara a salutare in estate Georginio Wijnaldum: il centrocampista classe 1990 va in scadenza a giugno e non ha rinnovato il contratto con il club inglese. Protagonista di due gol in 29 presenze in Premier League, il giocatore ha vinto tutto il possibile con i ‘Reds’ ed è voglioso di nuove sfide. Su di lui è forte l’interesse del Barcellona che – secondo quanto riferisce il ‘Sunday Times’ – è il club scelto dal giocatore che ritroverebbe in panchina il connazionale Koeman.

Wijnaldum – si legge – avrebbe già firmato un accordo preliminare con il Barcellona: essendo in scadenza di contratto, vestirà la maglia blaugrana a costo zero. Il 30enne era stato vicino al club catalano già la scorsa estate. Per lui uno stipendio di 4,5 milioni di euro.

Calciomercato, interesse per De Paul dall’Inghilterra

Il Liverpool non si farà però trovare impreparato ed ha già in mente il sostituto. Secondo il giornale inglese, infatti, i ‘Reds’ sono pronti a fare spesa in Serie A per sostituire Wijnaldum. Il prescelto sarebbe Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell’Udinese, autore fin qui di un’ottima stagione con 6 gol e 6 assist in 28 partite. Il numero dieci friulano è in cima alla lista dei desideri di Klopp, ma non l’unico nome.

L’operazione ha il sapore di doppia beffa per Inter e Juventus che da tempo seguono entrambi i giocatori. L’olandese era nel mirino della ‘Vecchia Signora’, interessata anche – così come il club lombardo all’argentino. La mossa di Klopp rischia di cogliere tutti di sorpresa.