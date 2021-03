La juventus, archiviato il match contro il Benevento, deve fare i conti con le critiche di un ex bianconero che ha messo nel mirino il tecnico Andrea Pirlo: ecco le sue parole

Una scelta che ha fatto storcere più di un naso quella di lanciare, a sorpresa, Andrea Pirlo come nuovo tecnico della Juventus. La decisione della ‘Vecchia Signora’ ha incontrato non poche critiche, visti anche i risultati in Serie A nella prima parte della stagione. Tra gli scettici resta l’ex tecnico bianconero Fabio Capello che non ha disdegnato una frecciata alla società torinese.

Calciomercato, la Juventus e Pirlo nel mirino: l’attacco di Capello

Intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’, Fabio Capello ha fortemente criticato la scelta della ‘Vecchia Signora’ di affidare a inizio stagione la panchina a Pirlo. “Pirlo per tre mesi si è arrangiato da solo, non ha avuto un percorso di formazione. Ha dovuto fare una full immersion pesante”.

L’ex allenatore della Juventus, poi, procede con un parallelismo con un altro tecnico di Serie A: Luca Gotti. “A differenza di Pirlo ha fatto la gavetta, come secondo di Donadoni e Sarri”, ha dichiarato Capello.

L’ex tecnico ha poi concluso: “Avere esperienza è un valore aggiunto importante, ti aiuta a fare meno errorie favorisce le intuizioni”.